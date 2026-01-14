Liam Rosenior har studert Arsenal og mener Chelsea har "alle ressursene" til å vinne

HQ

Liam Rosenior står overfor sin første store test som Chelsea-manager i EFL Cup-semifinalen mot Arsenal, som tilsynelatende er favoritt til å vinne alt i England denne sesongen. Rosenior mener imidlertid at han allerede har "ressursene til å vinne", mens han forbereder seg til kampen som spilles onsdag klokken 20:00 GMT, 21:00 CET.

Rosenior har allerede vunnet med Chelsea i sin debut, forrige helg da han slo Charlton, en andredivisjonsklubb i FA-cupen, med 5-1. Å møte Arsenal er en annen historie, men Rosenior sier at "vi har jobbet taktisk med Arsenal fra det øyeblikket jeg kom inn i klubben. Vi har sett alle kampene deres, analysert alle aspekter av spillet deres, inkludert dødballer, som de er veldig gode på".

"Jeg skulle gjerne vært her i seks år eller lenger. Men da må du begynne å vinne. Så mitt fokus er at jeg har ideer om hvordan laget skal se ut om ett eller to år. Jeg har allerede ressurser her for å vinne. Guttene trente veldig bra i dag. Vi vil ta en avgjørelse om laget i løpet av de kommende dagene og gå til angrep på kampen, sa den tidligere Strasbourg-manageren (via Reuters).

Returoppgjøret i EFL Cup-semifinalen spilles 3. februar. Manchester City tok allerede en stor fordel da de slo Newcastle 2-0 på bortebane tirsdag.