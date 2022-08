HQ

På søndag delte jeg teorien min om at Lies of P vil lanseres rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass etter at sluingen The Snitch hadde hintet om noe slikt. Dette viste seg å stemme.

Som lovet dukket jo blandingen av Bloodborne og Pinocchio opp i årets Gamescom Opening Night Live-sending, og som om det ikke var nok å se flere kule kamper mot en rekke ulike kreasjoner ble det også bekreftet at Lies of P slippes med en gang på Game Pass neste år.