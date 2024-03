Lies of P når 7 millioner spillere

HQ

Lies of P Det så ut til å få en ganske positiv mottakelse da det ble lansert på PC og konsoller i september 2023. Vi koste oss også med spillet, selv om vi syntes det var helt brutalt. Men utfordringen har tydeligvis ikke bremset eller avskrekket fansen fra spillet, for Neowiz og utvikleren Round 8 Studio har nå bekreftet at Lies of P har passert milepælen på sju millioner spillere.

I løpet av seks måneder har spillet oppnådd denne bragden, og spørsmålet er hvilken milepæl det vil nå innen spillet feirer sitt ettårsjubileum i september 2024.

Hvordan disse sju millioner spillerne fordeler seg, er fortsatt uklart, men Game Pass har utvilsomt hjulpet spillet til å nå et større publikum enn opprinnelig forventet.

Hva synes du om Lies of P?