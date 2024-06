Life is Strange: Double Exposure lar deg bestemme hvordan det første spillet sluttet

HQ

Den første traileren vi så for Life is Strange: Double Exposure på Xbox Games Showcase nylig fikk alle oss fans av den narrative eventyrserien som både Deck Nine og Don't Nod har utviklet til å bli begeistret. En helt uventet ny historie, en direkte oppfølger til den opprinnelige tittelen og som bringer tilbake hovedpersonen. Personlig har jeg alltid vært nysgjerrig på hvordan det gikk med Max Caufield etter rulleteksten, og den 29. oktober får vi alle endelig vite det. Og når jeg sier alle, mener jeg alle, for Double Exposure lar deg velge helt fra starten hvilken beslutning du tok på slutten av Life is Strange, og utvikler den nye historien basert på den.

Deck Nines Jonathan Stauder og Felice Kuan snakket om dette og andre spennende nye funksjoner i en utvidet presentasjon i går ettermiddag på YouTube, som du kan se nedenfor.

Uten å røpe for mye vet vi at Life is Strange: Double Exposure utspiller seg noen år etter hendelsene i Arcadia Bay og flytter historien til Vermont, der en mer voksen Max jobber som gjestekunstner ved Caledon University. Siden den første tittelen har hun holdt kreftene sine på en armlengdes avstand, men nå som en av hennes medstudenter har blitt myrdet, oppdager Max at de har utviklet seg slik at hun kan reise til parallelle dimensjoner, der hun skal prøve å forhindre det samme mordet.

Disse nye kreftene vil selvfølgelig være avgjørende for å løse gåtene i eventyret, og vi gleder oss til å prøve dem ut når LiS: Double Exposure kommer på PC, Xbox Series og PS5 den 29. oktober (senere på Nintendo Switch).