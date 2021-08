Life is Strange: Remastered Collection utsettes til 2022

Da Square Enix bekreftet at de pusser opp Life is Strange og Life is Strange: Before the Storm sa de at planen var å slippe disse omtrent tre uker etter Life is Strange: True Colors, altså den 30. september. Det viser seg at ventetiden blir mye lenger enn det.

Nå har vi fått beskjed om at Life is Strange: Remastered Collection utsettes til starten av 2022 slik at utviklerne ikke sprenger seg helt for å gjøre ferdig både Life is Strange: True Colors og utvidelsen kalt Wavelengths. Sistnevnte vil forøvrig overta datoen til remasterene slik at den i stedet kommer den 30. september.