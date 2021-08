Life is Strange: True Colors utsatt på Nintendo Switch

HQ

I går ga Deck Nine og Square Enix oss beskjeden om at Life is Strange: Remastered Collection utsettes til starten av 2022 for å ikke ofre utviklernes helse i håp om å levere ganske mye på kort tid. Samtidig sa de at Life is Strange: True Colors fortsatt ville komme den 10. september, noe som viser seg å være en sannhet med modifikasjoner.

For utviklerne forteller at Nintendo Switch-utgaven av Life is Strange: True Colors ligger etter skjema, så spillet vil ikke slippes på hybridkonsollen før "senere i år". En spesifikk dato vil avsløres om noen uker.