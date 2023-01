Life is Strange-utviklerne hinter til nytt spill med skjermbilde

De talentfulle utviklerne i Don't Nod er mest kjent for Life is Strange og andre eventyrspill satt i moderne tid, noe som er en av grunnene til at avdukingen av Banishers: Ghosts of New Eden forrige måned var ganske overraskende. Det er likevel langt fra det eneste prosjektet de jobber med, for vi vet at studioet har hele åtte spill på gang, så la oss ta en liten titt på en av de andre.

Vi får denne muligheten fordi Don't Nod trenger å ansette flere, og har bestemt seg for å friste både potensielle kolleger og erte oss andre ved å legge ut et skjermbilde fra et av de kommende spillene på Twitter.

Det er vanskelig å si hva man kan forvente ved å studere bildet, men møblene, videospillkonsollen, VHS-spilleren, RCA-kontaktene og slikt får det til å virke som om vi går tilbake til 1990-tallet. Innlegget bekrefter også at dette vil være et nytt historiefokusert spill. Det er sannsynligvis også det eneste vi får høre på en stund siden noen av rollene som er oppført er nødvendige for å få fart på utviklingen.