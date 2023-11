Like a Dragon: Infinite Wealth er det lengste spillet i serien

HQ

Når utviklerne beskriver spillets lengde som "monsterklasse", vet du at det kommer til å ta mange timer. Det er akkurat det Like a Dragon: Infinite Wealth trenger, ifølge Ryu Ga Gotoku Studios sjef Masayoshi Yokoyama. Han beskriver det som et "monsterklassespill som er lengre enn noe annet vi har laget så langt", og at det ikke er noe som kan spilles gjennom på én eller to netter. Dette sier han i et intervju med det japanske nettstedet Game Watch (oversatt av Automaton ). Han ser også utfordringer med dette:

"Det betyr at mange kommer til å nøle med å spille spillet eller ende opp med å ha det stående i hyllene sine. Jeg synes muligheten for et slikt utfall er trist, så jeg tenkte at vi må få alle til å bli hypet opp nok til å spille det."

Løsningen, og spesielt den første setningen, er noe jeg ikke forventet å lese.

"Vi må få folk til å spille spillet i løpet av en uke eller en måned, selv om det går på bekostning av helsen deres, og derfor er det vår plikt som skapere å generere nok til å bli begeistret. Jeg har tenkt slik det siste året eller to - for et spill som Infinite Wealth må vi skape en festival. Det ville føles litt uhøflig å bare droppe et så langt spill og være ferdig med det."

Yakuza: Like a Dragon hadde en historie som varte i rundt 50 timer, så vi kan forvente at Like a Dragon: Infinite Wealth, som slippes 26. januar, kommer til å slå det med god margin.