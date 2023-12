Like a Dragon: Infinite Wealth vil ikke bli lagt til i Game Pass med det første

HQ

Kasuga Ichiban er tilbake om en måned med flere vanvittige eventyr når Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres til PC, PlayStation og Xbox 26. januar. Dette er oppfølgeren til det glimrende Yakuza: Like a Dragon, som var en slags myk omstart for serien, noe som gjorde det enklere for nykommere å bli med på moroa.

Men i motsetning til forrige måneds Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, som ble sluppet til Game Pass dag 1, skal vi ikke forvente noe lignende for Infinite Wealth. I et intervju med Automaton Media forteller regissør Masayoshi Yokoyama om Ryu ga Gotoku Studios strategi:

"For øyeblikket er det ingen planer om at Infinite Wealth skal komme til Game Pass. Dette henger sammen med det jeg nevnte tidligere, men for Gaiden tenkte jeg på Game Pass som en måte å 'gi utenlandske brukere visittkortet vårt' på - med andre ord å la spillere som er nye i serien, få glede av spillet og bli kjent med Kiryu. Game Pass viste seg å være en svært god metode for å invitere nye brukere til å interagere med serien."

Selv om dette ikke utelukker et tillegg i fremtiden, ser det ikke ut til at det ikke vil skje med det første, og vi vil definitivt ikke gå glipp av Ichibans tilsynelatende spektakulære besøk på Hawaii, som inkluderer en enorm åpen verden og minispill (som inkluderer et inspirert av Animal Crossing).