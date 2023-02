HQ

Like a Dragon: Ishin ble endelig utgitt for PC, PlayStation og Xbox i går etter å ha vært eksklusivt for Japan siden 2014. Denne versjonen er remastret, og tar oss med på et samurai-eventyr mot slutten av Edo-perioden med både skytevåpen og katanaer.

Michael publiserte sin anmeldelse for noen dager siden, og fortalte deg alt du trenger å vite om dette spillet. Nå har vi også utgivelsestraileren for en ganske kort, men likevel grundig beskrivelse, av hva som venter deg.