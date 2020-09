Like mange kvinner og menn spiller Animal Crossing: New Horizons

Du ser på Annonser

Selv om spill i dag sjeldent markedsføres med et uttalt fokus mot et spesifikt kjønn, er det enda et faktum at mange spill er betydelig mer populært blant enten kvinner eller menn. Animal Crossing: New Horizons er dog ikke et av disse spillene. Det ble bekreftet under japanske Computer Entertainment Developers Conference (CEDEC) denne helgen.

Aya Kyogoku og Hisashi Nogami fra Nintendo hadde der en presentasjon med fakta om spillet. Blant annet ble det avslørt at Animal Crossing: New Horizons-publikumet er helt jevnt fordelt mellom kvinner og menn i alle aldre. Det er veldig uvanlig med så jevne resultater, men med tanke på at det er et veldig underholdende spill som burde passe de fleste - er det egentlig ikke fullt så overraskende likevel.