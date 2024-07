Link er spillbar i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

HQ

Det som skapte flest overskrifter da Nintendo annonserte det kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom i forrige måned var at Zelda skulle være hovedpersonen. Nå viser det seg at hun må dele rampelyset likevel.

Det amerikanske Entertainment Software Rating Board, bedre kjent som ESRB, har gitt The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aldersmerkingen E 10+, og beskrivelsen avslører at Link vil være spillbar i spillet. I motsetning til Zelda vil han bruke sverd og piler for å beseire fiender.

Vi får ikke vite hvordan spillet vil bli delt mellom dem, men ESRB nevner sjelden ting som dette hvis det bare er for et kort øyeblikk.

Synes du det er greit at både Zelda og Link vil være spillbare i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, eller håpet du at prinsessen ville være den eneste?