Linkin Park kunngjort som tema-band for League of Legends Worlds 2024

Hvert år kan vi forvente at Riot Games har brukt noen øre på å hente inn et ganske høyt profilert navn i musikkverdenen for å lage og fremføre et tema for å introdusere og headline League of Legends Worlds-turneringen. Med den begivenheten som kommer stadig nærmere, har vi nå blitt fortalt hvem som er artisten bak årets sang.

Det nylig gendannede metalbandet Linkin Park skal sette sitt eget preg på temaet til 2024 Worlds, i en låt som er kalt "Heavy is the Crown". En smakebit av sangen er allerede delt (og kan sees nedenfor), men vi kan se frem til at hele musikkvideoen debuterer i morgen, 24. september kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.

Gleder du deg til å se Linkin Park og deres nye vokalist Emily Armstrong fremføre denne sangen?