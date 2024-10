Linkin Park skal opptre på League of Legends World Championship

HQ

Med tanke på at Linkin Park fremførte hymnen til League of Legends Worlds 2024, en låt kjent som Heavy is the Crown, er det ikke akkurat en stor overraskelse at Riot Games også har fått med seg rap-rockbandet til å opptre under åpningsseremonien for helgens store finale.

Den 2. november fra kl. 14:00 GMT / 15:00 CET kan vi forvente at den nye versjonen av Linkin Park dukker opp på O2 Arena i London med Emily Armstrong som vokalist i stedet for avdøde Chester Bennington. Den nøyaktige settlisten for Linkin Park er ennå ikke bekreftet, men Heavy is the Crown vil utvilsomt være en viktig del av den.

Når det gjelder de andre planlagte artistene, vil Ashnikko, Mars Atlas (Forts) og Tiffany Aris også være til stede.