Lisensierte deler er ment å få alle Borderlands 4 våpen til å "føles fantastiske"

HQ

Vi vet alle hvordan det er i et looter-shooter-spill. Selv om tanken er at hver eneste gjenstand skal ha noe unikt og spesielt ved seg, er de fleste gjenstandene i praksis helt ubrukelige og blir enten aldri plukket opp eller blir solgt umiddelbart i butikkene i spillet. Dette har folkene på Gearbox også forstått, og på Borderlands 4 introduserer de et system som skal gjøre våpnene bedre og gjøre det enda mer underholdende å plyndre et våpen og deretter skyte med det med en gang.

Når vi snakket med senior prosjektprodusent Anthony Nicholson på Gamescom, ble vi informert om hvorfor Licensed Parts -funksjonen blir introdusert, med dette som Gearboxs store idé for å gjøre alle våpen finurligere og mer unike.

"Ja, så vi ønsket å ta mange av de tingene som fungerte veldig bra, som folk syntes var veldig, veldig kule, og våpenteamet vårt har gjort en fantastisk jobb på designsiden, kunstsiden, animasjonen, alt har vært veldig, veldig bra gjort. Så vi ville se hvilke deler folk elsker. Som Hyperion-delen av Hyperion, folk elsker skjoldet når det er oppe. Så vi tar den lisensierte delen, vi har ikke hele produsenten, men vi tar den delen, og nå kan du ha den på Maliwan-våpenet ditt med Jacobs Crit og TD eller Reload eller hva det måtte være for noe sprøtt. Så det handler egentlig om å sørge for at spilleren føler at de er fantastiske hver gang de plukker opp et våpen, og at de kan fortsette å skyte og plyndre og holde det gående gjennom hele kampanjen."

Som det ser ut nå, er de fleste våpenprodusentene til stede i Borderlands 4 som kjernemerker, og bare en håndfull mangler. De som mangler vil til en viss grad være med takket være Licensed Parts -funksjonen, men hvordan bestemmer Gearbox hvilke produsenter som skal være med og hvilke som ikke skal være med i et spill? Lead level designer Jason Reiss forklarte denne prosessen.

"Å, det er umulig. Det er et spørsmål om å gi og ta. Vi elsker dem alle. Og så finner vi på en måte våre forskjellige nisjer, de forskjellige spillestilene, og vi sørger for at vi imøtekommer dem. Men det er faktisk ekstremt vanskelig å velge. Og så er det flott med de lisensierte delene, fordi vi fortsatt kan bringe noen av de følelsene dit. Hyperion er fortsatt der, Atlas, du tar med den lisensierte delen hit, og du kan fortsatt ha atferden deres, men du kan kombinere den med alle disse andre, noe jeg elsker fordi det gjør plyndringsjakten vår så mye mer relevant. Det gjør purpurfarger eller epics så mye mer fristende og så mye mer spennende når de slippes. Og så er det enda mer belønning der ute for spilleren å få."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for en forsmak på hvordan post-game vil se ut for Borderlands 4, på toppen av hvordan den nye sømløse verdenen tillater Gearbox å bøye sine kreative ferdigheter.