"Lista kunne ikke vært høyere" for Batman: Part II

Batman: Part II var en av mange filmer som ble rammet av streikene i Hollywood i fjor, og ble utsatt et helt år. Den får ikke premiere før høsten 2026, om drøyt to år. Men manuset er visstnok i ferd med å bli ferdig, og filmteamet er klare til å starte innspillingen neste år, og medforfatter Mattson Tomlin ser ut til å ha stor tro på filmen.

I et intervju med Screenrant forklarer han:

"Den skal spilles inn neste år. Vi forbereder oss, og jeg vil si at lista ikke kunne vært høyere. Det er oppfølgeren til den første. Men Matt [Reeves] er også som ingen andre.

I løpet av de fem årene jeg har jobbet så tett med ham som jeg har gjort, har jeg forsøkt å absorbere så mye som overhodet mulig fra ham, og jeg er så takknemlig for den tiden jeg får tilbringe sammen med ham, for han er en ekte kunstner som opererer i en verden der kunsten av og til ikke får blomstre, og han prøver å lage noe som virkelig betyr noe."

Og han stopper ikke der med lovordene, men runder av på en måte som nesten minner om president Donald Trumps særegne måte å uttrykke seg på:

"Så det å bare få være med på turen og være en del av den prosessen, det er ganske utrolig, ganske fantastisk. Jeg gleder meg til filmen."

Tror du Tomlin kan stå inne for dette, og at The Batman: Part II blir noe virkelig spektakulært?