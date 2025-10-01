Norman Reedus om OD: "Kojima kunne lest telefonkatalogen, og uansett hva han legger inn i det, kommer det til å være strategisk ham"

HQ

Vi dekket San Diego Comic-Con Málaga i helgen, og et av høydepunktene på lørdagen var opptredenen til en stor del av rollebesetningen fra AMCs The Walking Dead: Daryl Dixon. Hovedrolleinnehaverne Norman Reedus (Daryl) og Melissa McBride (Carol) snakket også med Gamereactor rett før panelet deres, hvor de delte litt innsikt i seriens sesong 3 og diskuterte sine respektive bakgrunner.

I spillmiljøer er Reedus like kjent og elsket som Daryl Dixon som han er for sin rolle som Sam Porter i Death Stranding. Og med DS2 utgitt til stor suksess tidligere i år, og Kojima Productions som feiret 10 år for bare en uke siden ved å dele mer om OD og Physint, spurte vi Reedus om hans tanker om førstnevnte.

"Han har en veldig god rollebesetning i det", innrømmer han i videointervjuet nedenfor når han blir spurt om Kojimas OD og skuespillerne som deltar i det. "Og Udo er med i den, ikke sant? Udo Kier. Udo er en gammel venn av meg. Jeg spilte inn en film med ham for lenge siden, en John Carpenter-film som heter Masters of Horror. Og Udo er et av de mest interessante menneskene jeg noensinne har møtt."

"Du vet, den greia som var i traileren", fortsetter Reedus med henvisning til ODs første teaser, <em>"der de sier 'den myke rosa kaninen' eller hva det nå er. Det er faktisk vokaløvelser du gjør. Så da jeg først så traileren, var det bare det. Men det var en slik intensitet i den. Jeg tenkte: "Dette kommer til å bli skremmende. Han kunne lese telefonkatalogen, og uansett hva Hideo legger i det, kommer det til å bli veldig, veldig strategisk for ham."

I anledning Kojima Productions' 10-årsjubileum fikk den filmatiske skrekkopplevelsen OD: KNOCK-traileren av Hideo Kojima. Foruten medforfatter Jordan Peele, vil spillet ha Sophia Lillis, Hunter Schafer og nevnte Udo Kier i hovedrollene.

Er du enig med Norman Reedus i at OD kommer til å bli virkelig skremmende? Legg igjen en kommentar nedenfor og spill av hele intervjuet for mer eksklusivt innhold om Reedus og Daryl Dixons S3.