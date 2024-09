Little Big Adventure: Twinsen's Quest-skaperen forklarer hvordan de har forbedret Magic Ball

HQ

Hvis du var spillfan på midten av 90-tallet, husker du kanskje en tittel ved navn Little Big Adventure. Spillet ble ganske populært og fikk snart en oppfølger, men klarte aldri å utvikle de beina som krevdes for å overleve tidens tann, slik som noen få andre klassikere fra den tiden.

Nå er imidlertid folkene hos utvikleren Studio 2.21 i ferd med å lage en ny versjon av tittelen i et prosjekt kalt Little Big Adventure: Twinsen's Quest. Selv om det for øyeblikket ikke er noen utgivelsesdato knyttet til denne nyinnspillingen, hadde jeg sjansen til å sette meg ned og chatte med administrerende direktør Ben Limare for å lære litt mer om spillet under min tid på Gamescom.

I intervjuet fortalte Limare meg om hvordan teamet nærmer seg å tilpasse Magic Ball-mekanikken for denne nyinnspillingen:

"Så kjernen i spillet er den magiske ballen. Og vi innså at det ikke finnes noe annet spill der hovedvåpenet ditt er en magisk ball. Det er et litt tåpelig våpen, men det er faktisk kjempegøy å bruke. Så vi sa: Ok, la oss gjøre det supergøy med den magiske ballen. La oss beholde alt, og la oss prøve å gjøre det som drømmen vår." Limare fortsatte litt senere: "Jeg synes det er noe superkult. Vi har gjort den enklere å bruke og kraftigere på en måte."

Selv om Magic Ball utvilsomt bød på noen utfordringer, var den største av dem å gjøre et spill fra midten av 90-tallet om til en opplevelse som passet for den moderne verden.

Limare legger til: "Men en av de største utfordringene våre, og det kommer til å bli vanskelig å forklare for andre spillere, er at i det opprinnelige spillet var hvert utendørsområde delt inn i scener, som i kuber. Og du hadde fire kanter, som svarte kanter, og det var som en miniscene. I det nye spillet slo vi sammen alle disse scenene til én øy, som en åpen verden. Og dette er en stor forskjell. Det var den største utfordringen vår, tror jeg."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å høre mer om valget av kunststil, utgivelsesplanene og hvilken Little Big Adventure-tittel som var Limares favoritt.