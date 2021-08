Little Nightmares 2 er nå enda penere på PC, PS5 og Xbox Series

HQ

Little Nightmares 2 er fortsatt noe av det beste jeg har spilt i år, så det passer utrolig godt at svenskene i Tarsier nå gir meg en god grunn til å vende tilbake til den kule verdenen.

Nærmest ut av intet har vi nemlig fått en trailer fra det som heter Little Nightmares 2: Enhanced Edition. Dette er den penere utgaven til PC, PlayStation 5 og Xbox Series utviklerne lovet oss for en stund siden, og den er tilgjengelig allerede nå. Vi som allerede eier den vanlige utgaven vil få oppgraderingene gratis, noe som ikke er rent lite heller. Som traileren viser venter det både langt penere detaljer, volumetriske skygger som gjør det hele enda nifsere, ray tracing som bringer enda mer liv til de våte områdene og forbedret lyd. Enkelt sagt har de bygget videre på mye av det jeg allerede liker veldig godt med spillet, så der ble planene for kvelden endret...