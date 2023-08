Little Nightmares 3 bekreftet med interessant teaser

Jeg var ikke den eneste som ble skuffet da Tarsier Studios ble kjøpt opp av Embracer Group i 2021, og sistnevnte bekreftet at Bandai Namco eide opphavsretten til Little Nightmares. Det fikk det til å høres ut som om vi ikke ville få oppleve nye skumle eventyr, i hvert fall ikke fra det svenske studioet. Men tidligere i år bekreftet en still ingsannonse at et tredje hovedspill var under utvikling. Dette håpet er nå snudd til begeistring.

Little Nightmares ble nemlig offisielt bekreftet for PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch under kveldens Gamescom Opening Night Live-show. Denne gangen er det Supermassive Games, utviklerne av Until Dawn og The Dark Pictures-spillene, som står bak, og det britiske studioet vil endelig gi oss muligheten til å oppleve dette universet sammen med en venn takket være co-op.

Vi får ikke vite så mye mer enn det, men traileren gjør det klart at vi kan se frem til samme type spill i et vanvittig univers i 2024.