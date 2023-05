Rykte: Little Nightmares 3 kan allerede være under utvikling

HQ

Det ser ut til at Bandai Namco angivelig jobber med et nytt Little Nightmares. Studioets siste trekk har vakt mistanke (og håp), da det nylig la ut et jobbtilbud med henvisning til serien.

Dette er lagt ut på Bandai Namcos LinkedIn-profil. Den beskriver at stillingen er for en produksjonsassistent for Little Nightmares-IP-en. Det er uklart om dette nye prosjektet vil være en fortsettelse av franchisen eller bare en tilpasning til en annen plattform eller nytt innhold for historien som allerede er fortalt.

Det som imidlertid er sikkert, er at Little Nightmares-sagaen har en solid fanbase, og har allerede oppnådd fantastiske resultater med de to første delene.

Franchisen har imidlertid gått gjennom flere forskjellige studioer. Den første og andre delen ble utviklet av Tarsier Studios, et lite svensk uavhengig studio, som steg til ære takket være tittelens suksess. Dette fikk store selskaper til å legge merke til det.

Et av disse var Embracer Group, som kjøpte opp studioet i november 2019. Oppkjøpet ble gjort akkurat da indie-studioet jobbet med oppfølgeren. Dette fikk Tarsier Studios til å droppe lisensen, og Bandai Namco til å beholde den. Det ville ikke være overraskende om studioet og utgiveren, som ser de gode resultatene oppnådd med serien, allerede jobber med et Little Nightmares III.