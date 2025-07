Little Nightmares Enhanced Edition er en oppdatert versjon av den første Little Nightmares, som ble utgitt i 2017. Dette Enhanced Edition blir ikke offisielt utgitt før 10. oktober 2025, men fordi du kan få tilgang til det nå hvis du forhåndsbestiller det kommende Little Nightmares III, har vi tatt en nærmere titt på spillet.

Little Nightmares ble opprinnelig utviklet av svenske Tarsier Studios, og er et lite 2,5D puzzle-plattformspill med groteske skrekkelementer. Det er ikke direkte skummelt, men snarere urovekkende, og det lever på sin utmerkede design og intense atmosfære, ikke ulikt Inside fra danske Playdead.

La oss begynne med å se på hva denne Enhanced Edition har å by på sammenlignet med originalen fra 2017. Innholdsmessig er det nøyaktig det samme spillet, men den tekniske siden har blitt betydelig oppdatert. Det visuelle har blitt kraftig forbedret og har nå strålesporede refleksjoner, forbedrede vanneffekter, flere partikler og volumetrisk belysning. Det finnes nå også to forskjellige grafikkinnstillinger: "Beauty" (4K/30fps) og "Performance" (60fps).

Little Nightmares var allerede et veldig vakkert spill i 2017, men de nye oppdateringene gir litt skarpere grafikk, med klarere kontraster, vakrere farger og noen klart bedre lyseffekter. Little Nightmares er virkelig slående på sin egen dystre måte. Det kommer vi tilbake til litt senere.

Dette er en annonse:

Som nevnt ovenfor er innholdet i spillet det samme som i originalen, så du spiller nok en gang som Six, en liten jente med bare føtter og en gul regnfrakk, "bevæpnet" kun med en lighter. Du befinner deg på The Maw, et sted som ikke er beskrevet i detalj i spillet, men det ligner et bisart og skremmende flytende feriested for den ekstremt rike, vulgære og mektige eliten.

Du kastes rett inn i strabasiøse forsøk på å unnslippe The Maw, og du må selv tolke det som skjer foran deg. Spillets fortelling utspiller seg uten et eneste ord, og det fungerer glimrende, der stillheten i dette tilfellet er langt mer effektiv enn en fortellerstemme. Du må snike deg rundt, løse gåter, klatre, trekke i spaker og så videre, og det hele er en del av prøving og feiling. Du vet hvordan det er. Men viktigst av alt er at du må unngå The Maws skremmende og groteske monstre.

Dette er en annonse:

Noe som bidrar til å øke spenningen i Little Nightmares, er helt klart det faktum at du bare er en liten jente og derfor en veldig sårbar karakter (det er i hvert fall det du antar i utgangspunktet). Derfor må man unngå de ulike monstrene ved for eksempel å gjemme seg, distrahere dem, bruke avledningstaktikker og lignende. Monstrene er rett og slett fabelaktig designet, og spesielt bemerkelsesverdig er vaktmesteren med bind for øynene, uvanlig lange armer og evnen til å lukte Six når hun nærmer seg. Et annet høydepunkt er de overvektige og svært voldelige kokketvillingene, som definitivt ikke liker barn på kjøkkenet.

Åtte år etter den opprinnelige utgivelsen holder Little Nightmares fortsatt stand. Den oppdaterte grafikken gjør den bare enda bedre, og den vakre lyssettingen, de mørke skyggene og de dramatiske kameravinklene understreker ytterligere hvor godt designet det visuelle er. Det er vakkert, skummelt og litt skummelt på samme tid. Lyden er også utmerket, og selv om mottoet "less is more" gjelder også her, er lyden svært stemningsfull og bidrar til å bygge opp den intense stemningen i spillet. Noen ganger er det eneste du kan høre at gulvet knirker litt og at Six' bare tær "klapper" mot det kalde metallgulvet.

Det er noe som fungerer i kontrasten mellom den lille, skjøre jenta i bare føtter og den kalde, metalliske, mørke verdenen og de groteske skapningene. Spillet forteller historien om et sårbart og skjørt lite vesen som må overleve i en verden som bare er ute etter å drepe, og det hele er fortalt uten et eneste ord. Slikt er tidløst, og det er derfor Little Nightmares fortsatt holder mål.

Vi gleder oss til å se hvordan Supermassive fortsetter serien i Little Nightmares III senere i år, eller hvordan de opprinnelige skaperne fra Tarsier Studios kan utvikle formelen i sitt kommende spill Reanimal. Men frem til da er Little Nightmare Enhanced Edition det beste stedet å starte serien, og hvis du ikke har planer om å forhåndsbestille Little Nightmares III, vil denne Enhanced Edition kunne kjøpes separat 10. oktober når Little Nightmares III slippes.