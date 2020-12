Little Nightmares II sin Wilderness-demo er nå tilgjengelig på Steam

Du ser på Annonser

Helt siden vi fikk prøve Little Nightmares II har vi virkelig sett frem til lanseringen i februar. Du kan lese Eiriks førsteinntrykk av spillet her for å finne ut hvorfor vi gleder oss. Nå kan du også få prøve spillet!

Via spillets offisielle Twitter-konto har det blitt avslørt at Wilderness-demoen er ute nå, og at digitale forhåndsbestillinger har åpnet på Steam.

Spiller du på konsoll må du vente til starten av 2021 for tilgang til demoen på PS4, Xbox One og Switch. Mer info om dette kommer snart.

Ser du frem til Little Nightmares II?