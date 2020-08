Little Nightmares 2: Tre korte inntrykk etter å ha prøvd det

Selv om jeg mislikte Little Nightmares sin mangel på variasjon og tekniske svakheter mer enn enkelte andre gjorde den første traileren fra Little Nightmares 2 meg ganske nysgjerrig. Derfor var jeg mer enn villig til å hoppe på muligheten da jeg fikk tilbud om å prøve en demo av spillet. Det eneste negative med har endt opp med å bli at gårsdagens utsettelse er enda tyngre å svelge. Her er tre raske grunner hvorfor.

Mer variasjon

Selv om det bare tok meg omtrent 40 minutter å fullføre demoen er det tydelig at svenskene i Tarsier har tatt til seg kritikken om repetisjon. Denne gangen vil vi ikke tilbringe mesteparten av tiden i et skip, for demoen plantet meg rett inn i en mørk og nifs skog. Det visuelle alene var mer enn nok til å glede meg siden hvert område føltes unikt og variert, hvor originalen har en tendens til å bli monoton til tider. Å være i en skog gir også mer rom for utforskning og prøve ulike ting på måter som føles mer naturlig. Omgivelsene var ikke like kunstige eller spillaktige, noe som kommer godt med når hjernen må jobbe litt.

For la meg gjøre det klart: noen visuelle forbedringer er ikke nok til å rettferdiggjøre en oppfølger, så Little Nightmares 2 byr på noen nye mekanikker også. Bare i min tid med spillet fikk jeg plukke opp en øks og hugge meg gjennom en låst dør, kaste kongler på bjørnefeller som lå skjult under løv for å aktivere dem og leke Tarzan med en snare for å komme meg over til en høy kant. Alle disse virket ganske naturlige og varierte. Bare jeg faktisk hadde tenkt på hvorfor de var så naturlige...

Hunter

Disse tingene er nemlig ikke slengt rundt på måfå bare for å gi oss hjernetrim. De er plassert der av skapningen passende nok kalt Hunter. Flere av figurene i Little Nightmares hjemsøker fortsatt tankene mine, og denne karen brøyter seg lett inn i rekken med sin merkelige kropp, sekk over hodet og du vet...haglen han liker å skyte ting med. Fra første stund jeg så han etter å ha krøpet gjennom en hyttes vindusåpning ble det klart at dette var noen jeg ikke ville ha oppmerksomheten til. Originalens fantastiske atmosfære er uten tvil fortsatt til stede, og jeg kunne nesten høre hjertet mitt pumpe mens jeg prøvde å snike meg forbi jegeren mens han var travelt opptatt med å gjøre forferdelige ting med ryggen mot meg. Det hjalp ikke at jeg måtte lage litt lyd for å komme meg ut av hytten, for det ga oss mildt sagt blikkontakt. Dermed var det bare å løpe for livet, og ta dekning bak noen veldig beleilig plasserte kasser som ble til tannpirkere hver gang han fyrte av haglen sin. Heldigvis slapp jeg unna, og kunne roe nervene mine sammen med følgesvennen min.

Drømmeduo

I motsetning til det første spillet vil du ikke tilbringe nærmest all tid alene i dette skumle universet. Tidlig i demoen møtte jeg på det som kunne se ut som Six fra originalen, og selv om hun ikke akkurat var pratsom ble vi raskt et radarpar. Både gameplayet og historien får virkelig vist dybde når man har en partner. Min vesle venn hjalp meg med å dytte en tung koffert bort til en hylle slik at vi kunne klatre over den, løftet meg opp til høye steder og dro i et tau jeg hang fast i slik at jeg kom opp til en nøkkel som hang på veggen. Alt dette uten å komme så altfor mye i veien eller traske rundt uten mål og mening om jeg trengte hjelp. Å se de to gjøre ulike ting sammen og reagere på forskjellige ting hjelper også på historien og universbyggingen, så jeg gleder meg til å se hvordan det utvikler seg utover i spillet.

Faktisk gleder jeg meg til å se hvordan spillet utvikler seg generelt, for denne demoen ga altså mersmak. Forhåpentligvis byr resten av Little Nightmares 2 på lignende forbedringer og nyvinninger når det lanseres den 11. februar.