Little Orpheus håper å ikke støte folk med lansering i september

HQ

Like før den planlagte lanseringen i mars bestemte Dear Esther- og Everybody's Gone to the Rapture-skaperne i The Chinese Room seg for å utsette PC- og konsoll-utgavene av Little Orpheus siden de fryktet at spillet kunne ha litt for mange likheter med konflikten mellom Russland og Ukraina. Nå tror de ikke dette skal være et problem lenger.

Utviklerne forteller nemlig at Little Orpheus vil lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Switch den 13. september siden de har gått gjennom hele spillet til minste detalj og kommet frem til at det ikke vil støte noen berørt av krigen. Dette markeres med den nye trailer du kan se under.