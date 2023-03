Liv Tyler vender tilbake til Marvel Cinematic Universe

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Captain America: New World Order offisielt har begynt å filme. Vel, som en oppfølging av det, har det nå blitt avslørt at serien utvider rollebesetningen ved å bringe tilbake en ekte Marvel Cinematic Universe veteran.

Personen vi snakker om er selvfølgelig Robert Down ... nei, nei, ikke denne gangen. De er imidlertid en fase 1-veteran som den tidligere Iron Man -stjernen, ettersom The Incredible Hulk's Liv Tyler fortsetter der hun slapp som Betty Ross i filmen fra 2008 for å spille hovedrollen i Captain America -filmen fra 2024.

Tylers Ross er datter av general Thaddeus "Thunderbolt" Ross som tidligere ble fremstilt av avdøde William Hurt, og vil nå bli spilt av Harrison Ford. Siden forrige gang Tyler spilte hovedrollen i denne rollen Edward Norton spilte Bruce Banner/Hulk, vil ting definitivt se veldig annerledes ut i denne Phase 5 filmen, som også har Anthony Mackie i hovedrollen som den nye Cap'.

Captain America: New World Order skal ha premiere 3. mai 2024.

Liv Tyler i Ringenes Herre.

Takk, The Hollywood Reporter.