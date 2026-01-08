Liverpool spiller uavgjort mot Arsenal, men går følelsesmessig styrket ut av kampen

HQ

Kampen mellom Arsenal og Liverpool endte uten mål og poengdeling, men det var en åndelig seier for Liverpool, da de holdt lederne tilbake og var overlegne store deler av kampen, inkludert en andre omgang der Liverpool satte tonen i kampen og skapte flere sjanser.

"For Arsenal var det litt spenning i luften utover i kampen", sa den tidligere Manchester United-legenden og Sky Sports-kommentatoren Roy Keane. Nick Wright la til at "uavgjort er langt fra katastrofalt. Men tittelen er langt fra en formalitet hvis de spiller så dårlig som de gjorde i den andre omgangen".

Florian Wirtz ga Liverpool god kontroll på midtbanen, men laget klarte ikke å skyte på mål mot Arsenal, første gang det skjer dem i Premier League siden 2010. Trener Arne Slot sa at kampen om Premier League er over, og etter kampen er de fortsatt 14 poeng bak Arsenal.

Resultatet gjør at Arsenal fortsatt ligger seks poeng foran Manchester City og Aston Villa. Men hadde de ikke spilt uavgjort i forrige kamp, hadde det sett helt annerledes ut, for Arsenal viste tegn på utmattelse.