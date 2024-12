Liverpools juleforbannelse: Vil historien gjenta seg i 2025?

HQ

Premier League feirer jul i komfortabel serieledelse, med 39 poeng og en kamp i hånden på alle de nærmeste konkurrentene, inkludert Chelsea (35 poeng) og Arsenal (21 poeng). Siden den øverste engelske fotballigaen ble omdøpt til Premier League i 1993, har Liverpool bare vunnet tittelen én gang, i 2019-20, med Jürgen Klopp.

Denne sesongen, den første med Arne Slot som manager, er de i en ideell posisjon til å vinne tittelen, noe som er åpenbart etter en enestående 6-3-seier borte over Tottenham forrige helg, der Mohamed Salah ble den første spilleren i Premier Leagues historie til å score over 10 mål og levere over 10 målgivende pasninger før jul.

Men det å være "julemester" betyr ikke alltid at man vinner tittelen. Og, som BBC har rapportert, har Liverpool en vanskelig tradisjon med julen. I løpet av de 32 sesongene siden Premier League ble opprettet, har Liverpool nådd juledag som Premier League-leder seks ganger ... men har bare vunnet den én gang.

Selv om det ikke akkurat er midt i sesongen, har Liverpool-fansen seks ganger sett hvordan laget deres nådde juletider på toppen av tabellen, for så å ryke ut senere. I klar kontrast har Manchester United vært "julemester" hele syv ganger, og endt opp med å vinne fem av disse gangene.

Totalt har laget som toppet tabellen 1. juledag vunnet Premier League 16 av 32 ganger. Blir det annerledes denne gangen? Hvis Liverpool vinner sin siste kamp, vil de ha et forsprang på syv poeng på Chelsea, noe som virker som mye... det trodde i hvert fall FC Barcelona-fansen for en måned siden, og nå har de blitt passert av Atlético de Madrid og Real Madrid.