Ett av de mest undervurderte spillene til PSP er Sonys Loco Roco. Det har et briljant design og fantastisk musikk. Dessverre har vi ikke hørt mye fra serien på lenge, men nå kommer i hvert fall et lite livstegn for fansen, da Fangamer slipper soundtracket på vinyl.

Totalt inkluderer det 42 låter, og utgaven er blant de mest fargerike på lenge. Du kan forhåndsbestille et eksemplar hos Black Screen Records eller vente til Fangamers restock, som vil skje snart, her.