Logitech G316 X 98

Når det gjelder tastaturer (og tilbehør generelt, for å være ærlig), kan jeg være litt kjedelig. Jeg er en stor tilhenger av at brukerne skal ha tilgang til et bredt utvalg av funksjoner og mekanismer, men jeg liker også et tastatur som smelter inn i skrivebordet mitt og blir en del av innredningen, om du vil, og ikke en slags eksentrisk blikkfang. Da Logitech presenterte G316 X 98, ble jeg derfor ganske raskt fascinert.

Som navnet tilsier, snakker vi her om en enhet med 98 %-layout, noe som betyr at du får all funksjonaliteten til et vanlig tastatur, men i en litt mer kompakt ramme. Det er et umiddelbart pluss for meg, for selv om jeg slett ikke anser et dedikert talltastatur som nødvendig på et tastatur, liker jeg å ha det tilgjengelig, forutsatt at det ikke fører til at enheten blir et langstrakt monster. Når det gjelder G316 X 98, snakker vi om en ganske fokusert gadget, en enhet som tilbyr akkurat det den trenger å tilby, uten mye ekstra pynt i det hele tatt.

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Faktisk, hvis du slår av RGB-elementet, kan du ganske enkelt tenke på dette tastaturet som et vanlig produktivitetstilbehør, den typen enhet som passer perfekt på et kontor. Igjen, det er diskret og ryddig, godt satt sammen og bevisst designet, og bortsett fra RGB, er det eneste elementet som avslører dette tastaturets forkledning å finne øverst til høyre, der det finnes en dreieknott, en liten interaktiv punktmatrise som viser grunnleggende informasjon, og også i Logitechs Game Mode-knapp for å redusere unødvendige forstyrrelser.

Så som du kan se, får G316 X 98 fra et designperspektiv svært høye karakterer fra meg. Byggekvaliteten er utmerket med høykvalitetsplast brukt til kabinettet og tastene, bryterne er høytytende, taktile mekaniske brytere som er responsive og tilbakestilles raskt, og formen og strukturen er så diskret og ren at jeg kan se for meg at denne enheten blir mitt foretrukne tastatur i lang tid fremover. Og selv om jeg kan ta det eller la det være med RGB, er lyseffektene på denne enheten lyse, tilbyr bred tilpasningsevne, og utover belysningen under tastene er det bare én annen subtil belysningssone, noe som betyr at den ikke bombarderer deg med «gamerfiserte» farger.

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Når det gjelder ytelsen til G316 X 98, er det i stor grad en plug-and-play-enhet, en som kan tilpasses og forbedres etter dine behov gjennom den alltid imponerende Logitech G Hub-programvaren. Det finnes alternativer for å endre rapporteringsfrekvensen fra 1000 Hz til 8000 Hz, hvis du noen gang skulle trenge den slags ytelse, og utover det er det ikke mye annet du kan (eller egentlig noen gang trenger å) justere. Ville det vært fint om tastaturet hadde et trådløst alternativ også? Uten tvil, men hvis kablet er en måte å tilby det til en mer overkommelig pris på, er jeg fornøyd med det vi får, siden tastaturet ditt som oftest blir liggende på skrivebordet og knapt beveger seg, om i det hele tatt.

Med G316 X 98 snakker vi om et tastatur som gjør akkurat det det er ment å gjøre. Designfilosofien bak denne enheten er svært gjennomtenkt, og likevel er det rom for et snev av ekstra stil i punktmatrisen, som er en fancy måte å fortelle deg om Caps Lock er på, eller om du skruer opp eller ned volumet ved å vri på knappen. Men igjen, bortsett fra denne lille krydderblandingen, er dette et tastatur som har som mål å tilby det det lover, og som en fan av fokusert og rettferdig ingeniørkunst i tilbehør, er det ikke mye annet jeg kunne ønske meg fra denne enheten. Man kan hevde at 109,99 £/119,99 € er ganske dyrt for et tastatur, men jeg har sett mange alternativer som er dyrere og tilbyr mindre enn denne enheten gjør. Så hvis du er på jakt etter et nytt tastatur som vil tjene deg i mange år fremover, et tastatur som ikke vil se malplassert ut på skrivebordet ditt, men som likevel oppfyller de spillrelaterte kravene du måtte ha, er G316 X 98 et godt sted å starte.