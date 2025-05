Det er nemlig det som må sies å være hovedpunktet med Logitech G522: belysningen. Med åtte lyssoner kan fargene justeres i en rekke kombinasjoner for å se stiligst ut på LAN'et. Om det er så nødvendig når du sitter på gutterommet er derimot en annen sak. Heldigvis er det også god kvalitet på både mikrofon og høyttalere.

Lyden som kommer ut av høyttalerne i dette headsetet er nemlig helt i toppklassen. Jeg bruker vanligvis flaggskipet til Logitech, Astro A50, og det er lite - om noe - forskjell å høre på lydkvaliteten der og på dette headsetet. Det samme gjelder mikrofonen som jeg etter tilbakemeldinger fra venner på Discord merker kanskje er hakket bedre enn på A50, og det er absolutt et kvalitetsstempel.

Designmessig er headsetet fint å se på, med myke og fine puter, og et hodebånd som er elastisk og mykt. Det er nok dessverre ikke helt designet for ekstra store hoder, så om du har melonhode som meg kan headsetet fort bli litt for lite over tid. Etter noen timers bruk merker jeg at hodepinen trenger seg på ettersom headsetet trykker godt til på begge sider. I tillegg til å være trangt er det også litt upraktisk, nå som vi går inn i sommermånedene, at de kan bli i overkant varme over ørene.

En annen negativ ting med Logitech G522 i mine øyne er at mikrofonen er fastsatt, og ikke kan flyttes på. Der hvor du har 'flip-to-mute'-funksjon på A50, må du her trykke på en knapp på headsetet for å dempe mikrofonen, og skal du bare bruke headsetet til å høre på musikk eller film må du fysisk koble av mikrofonen om du ikke ønsker at den skal være i veien. Det er nok ikke et problem for de fleste, men jeg liker å bruke headsetet i de fleste situasjoner. Selv når jeg spiser, og da kan mikrofonen lett komme i veien.

Kort oppsummert er Logitech G522 kvalitetsmessig et meget godt headset hva lyd angår, men har litt å gå på brukervennlighet og komfort. Har du et litt mindre hode (kvinnelig for eksempel) er det nok langt mer behagelig. Prislappen på 1999,- veiledende kan nok skremme noen, men om du har mulighet til å teste det i forkant for å se at det passer godt på akkurat ditt hode kan jeg varmt anbefale kvaliteten på det. Med flere forskjellige lyssoner vil det også være perfekt for de som vil være litt ekstra kul i samlinger med flere. For min del ble det litt overkill, og ettersom lys går på bekostning av batteritid ble det deaktivert for min del. En batteritid som kunne fort vært bedre, men holder mer enn nok til en vanlig spilløkt om du husker å sette det på lading over natta.

