Det er ikke noe revolusjonerende Logitech kommer med når de nå lanserer Powerplay 2 ettersom de har Powerplaymusematte fra før, men den nye versjonen er langt tynnere, bare 3,5 mm tykk og har 15% større ladeområde enn forgjengeren. Nå har jeg dessverre ikke fått testet den første utgaven, men jeg kan med sikkerhet si at powerplay 2 gjør mine bekymringer med tanke på batteritid til datamusen fraværende.

HQ

For de fleste vil Powerplay 2 være stor nok, men kanskje ikke for de som er blitt vant til XXL-størrelse.

For de av dere som så på Komplett sin jubileumsstream tidligere denne måneden så at Kenneth Næss sin datamus gikk tom for strøm midt i en runde med Warzone, og det skaper selvsagt full panikk. Hadde han vært utstyrt med en Powerplay musematte og en av de 10 kompatible musene, hadde dette ikke vært et tema. Det er utrolig befriende å slippe tanken på at man kan gå tom for strøm midt i spillet.

Powerplay 2 bruker et lavfrekvent elektromagnetisk felt som fanges opp av Powerplay 2 charging coin, en liten myntlignende sak som du monterer under datamusen, og dette gjør det mulig å kontinuerlig lade musen samtidig som jeg spiller. Flere og flere gamere velger denne løsningen for å slippe batteriangsten. Denne mynten erstatter den luken du allerede har under musen, og selv om den gir litt ekstra vekt er det ikke bekymringsverdig tungt.

Logitech Powerplay 2 er kompatibel med 10 typer Logitech-muser

Dette er en annonse:

Det eneste jeg har å utsette på denne er størrelsen. Jeg skulle ønsket en XXL-utgave av denne som kanskje også kunne hatt samme funksjon for trådløst tastatur. Det føler jeg ville gitt det optimale gamingoppsettet for veldig mange. Kanskje vi kan få det med Powerplay 3?

Logitech Powerplay 2 vil være tilgjengelig fra 11. mars, og veiledende pris vil være 1299,-