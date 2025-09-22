Logitechs Supernyhet

HQ

Den 17. september inviterte Logitech til sin årlige showcase, Logitech G Play, hvor man fikk første titt på nye produkter fra merket. På Callano-kinoen i Madrid var det samlet pressefolk, influensere og innholdsskapere fra hele Europa for å se hva merkevaregiganten hadde å by på.

Selve produktlinjen som ble vist frem kan vel i beste fall beskrives som middelmådig, men det var ett produkt som skilte seg ut fra alle andre, og som fikk undertegnede til å ville ha mer etterpå.

Men før vi kommer dit er det greit med en oppsummering av de produktene som ellers ble vist frem, og her er det viktig å komme med en liten advarsel: det er lite revolusjonerende, men snarere småjusteringer av tidligere produkt.

Logitech går nå over til tre serier i G-serien sin, 3-, 5- og 9-serien hvor 3-serien er budsjettklassen, 5-serien er middelklassen og 9-serien er eliteklassen.

Først ute er headsetet G321, som er etterfølgeren til hva som må regnes som budsjettmodellen, G435. Forskjellen på headsetene er ikke veldig store, men ganske viktige for noen. Passformen er nemlig blitt vesentlig bedre for de med litt større hoder, og jeg kommer inn under denne kategorien. G321 kjentes langt bedre ut på hodet enn G435, men det var også den eneste forskjellen. Prislappen forholder seg derimot fin på under tusenlappen.

Logitech G321 er tilgjengelig i diverse nettbutikker i skrivende stund med priser fra 819 kroner.

Et annet produkt som har fått en oppgradering er G522-headsetet, og forvirrende nok heter den nye modellen Astro A20X. Forskjellen her er heller ikke enorm, og består i hovedsak av Playsync-tekonologien som enkelt lar deg bytte mellom to konsoller med et enkelt trykk. Perfekt for den som veksler på å spille på PlayStation og Xbox for eksempel. A20X har også RGB-belysning og forbedret batteritid. 40 timer med RGB-belysning, eller 90 timer uten - ifølge Logitech.

Astro A20X er tilgjengelig i diverse nettbutikker nå med priser fra 2399 kroner.

For den simracing-interesserte kom det også et interessant produkt for de som ikke ønsker å punge ut de 10-15 tusen kronene som Logitech Pro Wheel koster. RS50-basen og -rattet sammen med RS-pedalene kommer med 8nm Direct Drive-kraft, i motsetning til 11nm hos storebroren, og koster langt mindre. Du kan lese mer om disse i Petters nyhetssak.

På tastaturfronten har Logitech G515 TKL Rapid å vise frem. Det eneste salgspunktet av interesse her er egentlig justerbare magnetiske analoge brytere. Her kan du justere aktiveringspunktet underveis for å tilpasse det din spillestil. Det kjennes veldig godt å trykke på, men ikke nok til å forsvare et helt nytt tastatur om du har noe lignende, spør du meg.

Logitech G515 TKL Rapid blir tilgjengelig senere denne måneden, med en prislapp fra 1999 kroner.

Logitech har et godt samarbeid med McLaren, og det nye RS50-rattet kommer i papaya-orange design på sikt. I tillegg vil du kunne få tak i et helt nytt Playseat i de samme fargene.

Høydepunktet i McLaren-serien er uansett A50X-versjonen i deres farger. Bildene over gjør ikke headsetet rettferdighet med tanke på hvor pent det er. Jeg skal ærlig innrømme at jeg siklet veldig etter dette, men prislappen forsvarer ikke kun utseende dessverre. Det er ingen andre endringer fra den vanlige A50X.

McLaren A50X forventes tilgjengelig tidlig i oktober, og koster fra 4959 kroner.

Det ble også annonsert oppgraderinger av Logitechs software, G Hub. Her vil det både bli Aimlabs tilgjengelig, og ikke minst kan du samle hele spillbiblioteket ditt på èn plass, og få med dine favorittinnstillinger hver gang du åpner et spill. Denne funksjonen har vi sett hos andre tidligere, men dette kommer altså nå til Logitech også, som er veldig kjekt for de som måtte ha Logitech-produkter.

Logitech har i tillegg et samarbeid med StreamLabs, som kunne annonsere KI-assistert streaming. De viste frem flere fiffige funksjoner som gjør streaming enklere, men i første omgang er det kun Fortnite som har støtte for de aller fleste funksjonene, så det tenker jeg er bedre å gå nærmere inn på når de har fått utviklet det enda litt mer.

Den første av de to nyhetene som får folk til å heve øyenbrynene litt er den nye kompaktmusen Logitech Superlight 2C. En mindre utgave av den veldig populære Superlight 2-musen for de med litt mindre hender. Personlig likte jeg følelsen den ga i hånden. Ettersom alt det andre er likt med den i forhold til forgjengeren, kommer det derfor helt og holdent opp til preferanse og håndstørrelse.

Logitech Superlight 2C kommer senere denne måneden, og har en prislapp fra 2199 kroner.

Showets stjerne - rosinen i pølsa - kongen på haugen. Bruk hva du vil, men Logitech G Pro X2 Superstrike er snart her, og kan fort revolusjonere spillverden. Se for deg DualSense-kontrolleren til PlayStation, i museform. Med Haptic Inductive Trigger System (HIPS) får du en helt ny opplevelse i din spillhverdag, og det føles godt. Det er nok FPS-spillere som kjenner forskjellen her aller best, men den kan justeres med styrke ut fra egne preferanser som også gir innvirkning på andre spill. Teknologien gir deg også muligheten til å trykke raskere på knappene, som gjør det til en svært populær mus i esports-miljøet.

Logitech G Pro X2 Superstrike vil være tilgjengelig i første kvartal 2026, og selv om prislappen er usikker i skrivende stund, må man nok forvente å punge ut rundt 2500 kroner for den. Det vil jeg uansett anta at den er verdt, da jeg umiddelbart savnet musen etter å ha prøvd den.

Kort oppsummert var Logitech G Play 2025 litt skuffende totalt sett, men høydepunktet med G Pro X2 Superstrike var såpass høyt at den alene reddet showet Logitech hadde å vise frem. Det er bare å glede seg til den kommer.