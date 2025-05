"Løper i et hamsterhjul og kommer aldri noen vei": Casper Ruuds ord om mental helse før seieren i Madrid

HQ

Casper Ruud , vinneren av Madrid Open, avslørte bare to dager før finalen at han har slitt med psykiske problemer. Han beskrev det som "å løpe i et hamsterhjul og aldri komme noen vei".

Det er sjelden at profesjonelle idrettsutøvere snakker åpent om sin psykiske helse, og det sender et godt budskap til alle som har det som ham. "Jeg ba om hjelp, og det har virkelig fungert for meg. Jeg er glad for å føle mer glede, ha det bedre og våkner opp hver dag med et smil om munnen. Det var noe av det smarteste jeg noen gang har gjort".

Den 26 år gamle nordmannen er ikke bare en av de mest talentfulle tennisspillerne på grus, men også en av de mest stilfulle og høflige tennisspillerne i verdenseliten. Han vet hvor viktig det er å ha støtte, og at tennis er like mye et tankespill som et fysisk spill, og sendte i forrige uke en hjertelig melding til Iga Swiatek, som gråt ukontrollert under nederlaget mot Coco Gauff: "Som millioner av andre mennesker elsker jeg å se deg spille. Ikke din dag i dag, men du inspirerer så mange, og du kommer tilbake sterkere enn noensinne!"

Ruud våknet helt sikkert opp med et stort smil i dag, etter å ha vunnet karrierens største tittel, sin første Masters 1000, og kom inn blant de 10 beste (nummer 7). Hans rival, Jack Draper, nådde også karrierens høyeste plassering som nummer 5 i verden.