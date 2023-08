Lords of the Fallen tar rundt 30 timer å slå

HQ

Lords of the Fallen tar rundt 30 timer å spille, har flere avslutninger og inneholder New Game+.

I et intervju med MP1st nylig bekreftet HexWorks' studiosjef Saul Gascon at spillet er så langt, og hvordan det kan få spillere til å komme tilbake selv etter at de har sett rulleteksten rulle for første gang.

"Enspilleropplevelsen for oss, som at vi vet alt om alle fiender som dukker opp, vi vet alt om dem, tar rundt 25 timer. For en ny spiller vil det ta rundt 30 timer eller mer", sier Gascon.

"30 pluss mer eller mindre", fortsetter Gascon. "Så har du forskjellige avslutninger. Du har tre ulike avslutninger, avhengig av hvilken fraksjon du velger, så det er en del av gjenspillingsverdien. I tillegg kommer de ulike klassene, som gjør at du får lyst til å prøve ulike typer bygg og så videre. På toppen av dette kommer NG+. Vi har en del overraskelser som venter på spillerne."

Flere avslutninger og New Game+ kan få spillere til å komme tilbake for flere gjennomspillinger, selv om de møter en god del vanskeligheter i spillets fiender og sjefer. Elden Ring, for eksempel, lar deg hoppe rett tilbake til Limgrave så snart du har sett rulleteksten, noe som betyr at du kan ta en mer strømlinjeformet runde med en annen slutt.

Lords of the Fallen lanseres til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 13. oktober. Hvis du vil se hvordan spillet er, tilbrakte vi nylig fire timer med det, og du kan se en forhåndsvisning her.