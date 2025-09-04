Lorenzo Musetti hyller sin venn Jannik Sinner etter det knusende nederlaget

HQ

Jannik Sinner tok seg enkelt til semifinalen i US Open etter å ha slått landsmannen Lorenzo Musetti 6-1, 6-4, 6-2, et komfortabelt nederlag som gjør det nesten utenkelig at Sinner ikke når årets fjerde Grand Slam-finale (han møter Felix Auger-Aliassime i semifinalen, rangert som nummer 27, som kun har nådd dette stadiet i en major to ganger tidligere).

Musetti reflekterte over prestasjonen sin og sa at han spilte det første settet, som han tapte 6-1, "i et rush", uten å finne de rette følelsene med ballen fordi han aldri har spilt nattøkter så langt. "Men selvfølgelig følte jeg at Jannik var på et annet nivå, jeg vil si ved mange, mange anledninger. I det andre settet servet jeg bedre og hadde flere sjanser. Jeg hadde én breakball som jeg ikke tok. Jeg tror at med en motstander som ham må du ta de få sjansene han gir deg, og jeg klarte ikke å gjøre det."

Til tross for nederlaget sier Musetti, som er venn med Sinner utenfor banen, at han er glad for å ha spilt mot Sinner igjen (deres siste kamp mot ham var i 2023), for å forstå hvilke ting han må forbedre.

"Jeg har ærlig talt aldri spilt mot noen som satte meg på denne typen rush i rallyet, og jeg hadde ikke mange sjanser i rallyet, og han ledet alltid rallyet. Så det var selvfølgelig en dårlig følelse da jeg spilte mot ham".