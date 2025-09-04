Tidspunktene for US Open-semifinalene med Djokovic mot Alcaraz og Sinner mot Auger-Aliassime er klare

HQ

US Open har informert om tidspunktene for semifinalene i US Open herresingle neste fredag, 5. september. Det blir Carlos Alcaraz mot Novak Djokovic, med en ekstra hviledag, og, etter resultatene i går kveld, Jannik Sinner mot Felix Auger-Aliassime.

Dagens første semifinale, og uten tvil den mest spennende, spilles passende nok tidligere: kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, vil Alcaraz søke "hevn" etter å ha tapt de to siste kampene mot Djokovic (kvartfinalen i Australian Open og finalen i OL i Paris). I mellomtiden håper Djokovic å "ødelegge alles planer" ved å nekte en tredje Grand Slam-finale på rad mellom Alcaraz og Sinner.

Sinner må imidlertid slå Felix Auger-Aliassime. Noe som virker usannsynlig, med tanke på hvor sterk Sinner har vært i det siste. Den kanadiske spilleren, nummer 27 i verden, beseiret Alex de Miñaur i en utmattende kamp med fire sett og to tie-breaks, da han nådde sin andre Grand Slam-semifinale, mens Sinner beseiret sin venn Lorenzo Musetti uten å svette.

US Open-semifinaler (herresingle)



Novak Djokovic mot Carlos Alcaraz: 21:00 CEST 20:00 BST (fredag 5. september)



Jannik Sinner mot Felix Auger-Aliassime: 1:00 CEST , 00:00 BST (lørdag)

