Los Angeles FC: hva vi kan forvente av Chelseas rival i VM for klubblag

Chelsea debuterer i kveld i verdensmesterskapet for klubblag. Som en del av gruppe D skal London-laget møte Flamengo fredag 20. juni og Espérance de Tunis onsdag 25. juni, men debuten er i kveld, mandag 16. juni kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, mot en av de få lokale favorittene: Los Angeles FC.

Med Chelsea som et av de beste Premier League-lagene, Flamengo som det mest suksessrike brasilianske laget i det 21. århundret og vinner av Libertadores i 2019 og 2022, og Espérance Sportive de Tunis som et av de beste arabiske lagene og vinner av CAF Champions League i 2011, 2018 og 2019, kommer LAFC som gruppens underdog. Klubben ble tross alt grunnlagt for bare elleve år siden, selv om de vant MLS Cup i 2022, og Supporter's Shield for beste ordinære sesong i 2019 og 2022.

Pussig nok finner vi Olivier Giroud i LAFC-troppen, som var Chelseas toppscorer i Champions League 2021, som de blå vant. Giroud kom inn på laget som Designated Player, utenfor lønnstaket. LA FC-laget inkluderer internasjonale spillere som den franske keeperen og Tottenham-legenden Hugo Lloris, den spanske høyrebacken Sergi Palencia eller den colombianske forsvarsspilleren Eddie Segura.

Det svartgule laget er faktisk et siste-øyeblikk-tilskudd til turneringen, ettersom de ble med først da den meksikanske klubben León ble diskvalifisert. LAFC vant en play-in-kamp mot meksikanske Club América, med en seier i siste minutt som førte til ekstraomganger. Grunnen til at de var der, var at de ble nummer to i Concacaf Champions League i 2023.