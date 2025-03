Los Angeles Guerrillas M8 benker Lynz

HQ

Vi er omtrent halvveis gjennom sesongen 2025 Call of Duty League, men for noen organisasjoner har året knapt nok begynt. De Vegas Falcons har ennå ikke fått et poeng på brettet, og Los Angeles Guerrillas M8 gjør det ikke mye bedre. Som det ser ut nå, har de 30 poeng totalt Call of Duty League Points, noe som er 30 poeng mer enn det dårligste laget i ligaen, men det er også 60 poeng bak det tiende beste laget, Minnesota Rokkr. Med dette i bakhodet har organisasjonen kunngjort en endring i spillerstallen.

Thomas "Lynz" Gregorio har blitt benket, og etterlater en plass på hovedlaget for noen andre å snappe. Det er uklart hvem dette vil være akkurat nå, men med Major III satt til å starte fra neste uke, kan vi uten tvil forvente nyheter om kort tid.

Hvem mener du LA Guerrillas M8 bør signere i et forsøk på å redde den allerede dårlige sesongen?