Los Angeles Guerrillas M8 gjør endringer i sin Call of Duty League-tropp

HQ

Mens Vegas Falcons er ubestridt det verste laget i Call of Duty League akkurat nå, med troppen som ikke har et eneste poeng til navnet sitt til tross for at hele Major 1 nå er pakket inn, er Los Angeles Guerrillas M8 ikke mye bedre. Mens det beste laget så langt har 180 poeng i banken, har Guerrillas bare 20 poeng, noe som betyr at de er langt fra å være i en god posisjon for å kvalifisere seg til Championship Weekend ved sesongslutt, slik det ser ut nå.

Dette er utvilsomt en drivkraft for hvorfor laget gjør endringer i spillerstallen. Vi blir fortalt at troppen har bestemt seg for å benke Preston "Priestahh" Greiner og i stedet hente inn Noah "Lunarz" Whillock som erstatning på hovedtroppen.

I tråd med kunngjøringen om rosterendring er alt som Guerrillas har hatt å si så langt: "Denne ankomsten bringer justeringer til vår CoD-programliste. @Priestahh vil ikke konkurrere i de kommende kampene."

Tror du denne endringen vil få Guerrillas tilbake på rett spor?