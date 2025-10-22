Los Heretics møter Karmine Corp Blue i EMEA Masters 2025 Summer-finalen

HQ

Mye av optikken for konkurransedyktig League of Legends er for tiden fokusert på den store Worlds 2025 -turneringen, men bare fordi den store begivenheten skjer, betyr ikke det at det ikke er mindre spennende arrangementer også.

Nylig ble de to finalistene i EMEA Masters 2025 Summer -turneringen bekreftet, og til tross for en sesong der de stort sett aldri har tapt, går Los Ratones overraskende nok glipp av et finaletrofé, ettersom den siste kampen vil stå mellom Karmine Corp Blue og Los Heretics.

Finalen spilles foran et live-publikum i Paris som en del av Paris Game Week, og 40 000 euro står på spill for vinneren. Det vil skje 2. november, noe som betyr at det er rundt 10 dager til en mester blir bestemt og det andre nivået for konkurransedyktig League of Legends avsluttes, i det minste for EMEA-divisjonen.

Med disse lagene bekreftet, hvem forventer du å gå distansen og løfte pokalen?