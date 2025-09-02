Los Ratones fortsetter den absurd dominerende NLC-sesongen med seier i Summer 2025

HQ

Det har faktisk vært en ganske flat 2025 Northern League of Legends Championship -sesong, mest på grunn av det faktum at ingen er i stand til å komme i nærheten av Los Ratones. Organisasjonen, som inkluderer noen veteraner fra LEC som Martin "Rekkles" Larsson, har vært på en absolutt tåre i år, og har vunnet Winter 2025 -turneringen, EMEA Masters Winter 2025, Spring 2025 -arrangementet, EMEA Masters Spring 2025, og nå også Summer 2025 -turneringen også.

Jepp, i helgen løftet Los Ratones Summer 2025 -trofeet etter å ha beseiret Verdant i finalen med 3-0. Dette er det femte av totalt fem trofeer som laget kan vinne denne sesongen så langt, og i hver av finalene det har deltatt i, har det vunnet uten å slippe et kart.

Dette resultatet betyr også at Los Ratones har sikret seg billetten til turneringen på EMEA Masters Summer 2025, som spilles mellom 23. september og 2. november, og det er vanskelig å si at Los Ratones er noe annet enn favoritt til å ta med seg dette trofeet også.