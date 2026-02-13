Los Ratones oppløses etter to år med dominans i NLC

HQ

Los Ratones hadde en bemerkelsesverdig 2025-sesong i konkurranseverdenen League of Legends, da det stjernespekkede laget dukket opp på flere Northern League of Legends Championship-arrangementer og vant nesten alle trofeer de var kvalifisert for. De var så dominerende at de gjorde seg fortjent til en plass i LEC Versus-turneringen, som et av få ERL-lag som fikk en plass i den LEC-fokuserte turneringen. Og de hadde et anstendig løp på dette arrangementet også, men dessverre tok dette slutt nylig.

Etter å ha blitt slått ut av LEC Versus, offentliggjorde Los Ratones noe som tydeligvis allerede var planlagt: laget legger ned og oppløses. De berømte spillerne går hver sin vei og vil ikke lenger plage NLC og EMEA ERL-kretsene.

Dette ble bekreftet i en YouTube-video der de forskjellige talentfulle og bemerkelsesverdige spillerne hver sa takk til fansen som fulgte dem, samtidig som de også forklarte at "det kommer til en slutt ..."

Det er uklart hva fremtiden bringer for Los Ratones-spillerne, ettersom prestasjonene deres utvilsomt vekket interessen til noen lag som kanskje er på jakt etter en veteran som kan hjelpe dem med å nå målene sine. Likevel, solid innsats gutter. Deres 2025-sesong vil bli husket som en av de beste.