Lost in Random lar oss ta sjanser i september

Samtidig som at Zoink Games endelig ga oss en ny trailer fra det meget nysgjerrighetspirrende Lost in Random sa svenskene at de ville avsløre når spillet kommer "ganske snart", så undertegnede forventet at det ville dukke opp i kvelds EA Play Live-sending. Det gjorde det gledelig nok.

Kveldens Lost in Random-trailer viser ikke bare hvordan kampsystemet blander kortspill og terningskast med mer tradisjonell slåssing, plattforming, utforskning og enda flere spesielle figurer, men avslører også at spillet slippes den 10. september.