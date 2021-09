HQ

Undertegnede skrev det i anmeldelsen av Judgment i 2019 og må sannelig stadfeste det igjen: Ryu ga Gotoku Studio må virkelig vurdere å spre vingene sine snart. De fleste av oss som har spilt de nyeste Yakuza-spillene og Takayuki Yagami sitt første eventyr kan vel nærmest utformingen av Kamurocho utenatt nå, så når Lost Judgment både tar oss tilbake dit og ikke akkurat finner opp hjulet på nytt gameplaymessig skal det litt til for å bli overbegeistret.

Jo da, utviklerne lyver ikke når de sier at Lost Judgment har lært av en rekke mindre gode ting i originalen. Det grunnleggende historiekonseptet om at en drapsmann tilsynelatende har skaffet seg et perfekt alibi ved å bli tatt for å klå på en kvinne under en togtur og i samme slengen har tilknytning til en skoleelevs selvmord noen år før er ganske fascinerende. Samtidig har forfølgningssekvensene blitt litt mer spennende ved å gi oss mer kontroll, kampene blitt enda kulere takket være en ny og forbedring av gamle kampstiler og minispillene er mer varierte. Problemet er bare at dette føles mer som en utvidelse siden gamle skavanker og feiltrinn fortsatt er til stede.

Ta historien for eksempel. Jeg er ganske trygg på at mange vil legge fra seg Lost Judgment etter bare en time eller to siden det til tider er på kanten til å være en grafisk novelle. Her snakker vi flere minutter lange filmatiske sekvenser hvor vi muligens får velge i hvilken rekkefølge noe skal sies før man får kontroll over Yagami-san i et par sekunder før en ny sekvens med mye snakking starter opp. Mange av disse kunne lett blitt fortalt via gameplay også, men i stedet må altså undertegnede bite i seg noe av det verste jeg vet: å bare få kontroll over figuren min i et par sekunder før det er tid for å legge den fra seg igjen. Som vanlig er det en rekke artige situasjoner som oppstår, så underholdning får man selv om kontrolleren får være uberørt. Du må bare ikke forvente særlig mye nytt her heller siden Yakuza- og Judgment-fans vil kunne forutse hvor både hovedhistorien og sideoppdrag vil gå med en solid porsjon trusetyver, tilsynelatende slemme personer som blir snille og generelle plothull og svake begrunnelser som er større enn den enorme listen over ting man kan gjøre for å få flere erfaringspoeng.

For i kjent stil vil Yagami bli langt bedre til å slåss utover i spillet basert på hvordan du disponerer erfaringspoengene dine. Avhengig av om du liker å fokusere på fart, kraft, kontringsangrep eller hva det måtte være er det egne ferdighetstrær for dine ønsker. Som vanlig skaper man i hovedsak sin egen moro selv i kampene ved å gjøre akrobatiske manøvere og bruke spesialangrepene som fører kameraet nærmere for å virkelig vise de gode animasjonene og spinnville ablegøyene. De fleste fiender er fortsatt barnemat å leke seg med, mens de mer boss-aktige møtene krever faktisk at du veksler mellom de ulike kampstilene for å lykkes på høyeste vanskelighetsgrad.

Dermed er det fort gjort at ting atter en gang blir monotont i lengden, så det er enda godt at vi får både gamle og nye minispill og sideaktiviteter denne gangen. I tillegg til gamle kjenninger som arkadehaller, å danne vennskap med katter, fotografering, drone-racing, dansing som erstatning for karaoke og ulike gambling-aktiviteter kan man nå klatre opp bestemte ting på jakt etter samleobjekter eller viktige gjenstander, skate, spore ting ved hjelp av en hund og lydforsterker, delta i robotkamper og et par andre ting du kan se i traileren under. På toppen av dette har som tidligere nevnt forfølgnings- og observerings-sekvensene fått noen små forbedringer som gjør dem litt mer interessante de første gangene. Derfor er det bare så skuffende at få av disse tilbyr noe særlig nytt eller underholdende som virkelig krydrer den velkjente oppskriften. Da hjelper det ikke med et par nye omgivelser som et skoleområde og en mindre by som likevel føles ganske lineære og bare føles som ny maling på den samme veggen.

Nå høres jeg ganske negativ ut, så det er viktig å bemerke at Lost Judgment bygger videre på de samme tingene som gjør Judgment til grei underholdning. Det er bare så skuffende at jeg må bruke såpass mye plass på å skrive om problemene spillet har siden de positive aspektene i stor grad baserer seg på det jeg allerede har likt i Yakuza og Judgment. Små forbedringer gjør kampene enda heftigere og noen sideaktiviteter langt mer tiltalende, så er du bare ute etter mer av det samme gamle med ørsmå endringer kan du godt kjøpe Lost Judgment. Om du derimot har begynt å gå lei av det Ryu ga Gotoku Studio har levert i flere år nå kan pengene heller brukes på noe annet i høst.