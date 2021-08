Lost Judgment virker stadig mørkere

HQ

Til tross for at mange forbinder Ryu ga Gotoku Studio sine spill med utallige minispill og heftige kamper skal studioet også ha skryt for de spinnville historiene Judgment og Yakuza-spillene byr på. Annonseringstraileren til Lost Judgment gjorde det klart at Judgment-oppfølgeren vil gjøre det samme, og dagens trailer fremhever virkelig dette.

Den nye historietraileren til Lost Judgment er langt mørkere enn man forventer fra et spill med noen sprø og humoristiske minispill, så atter en gang kan vi nok forvente en absurd blanding av sinnsstemninger fra Ryu ga Gotoku Studio.