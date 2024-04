Lost Records: Bloom and Rage tar oss tilbake til 90-tallet i ny trailer

HQ

Teamet bak Life is Strange er tilbake med et nytt narrativt eventyrspill som starter sin historie i en amerikansk småby. Lost Records: Bloom and Rage sies å bare være begynnelsen på et nytt univers, og vi har fått en ny titt på det via en trailer utgitt av Don't Nod.

Traileren begynner med noen videoopptak gjort av Swann Holloway, en jente hvis navn ser ut til å være en syk blanding av alle kvinnelige protagonister i indiefilmer. Hun filmer en gruppe venner og deler av hjembyen sin, før traileren slutter med at hun sier at hvis du ser på denne videoen, betyr det at hun er død.

Det virker som en spøk fra gamle Swann, men det kan også være en hentydning til noe mørkere. Spillet utspiller seg i 1995 og fortsetter 27 år senere, når en hemmelighet tvinger vennegjengen til å gjenforenes. Litt som IT, på en måte.