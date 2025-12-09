Lost Records: Bloom & Rage erter kunngjøring etter The Game Awards

HQ

Game Awards 2025 nærmer seg med stormskritt, og allerede har mange teasere kommet vår vei. Det er Geoff Keighleys kryptiske gate to hell-greie han fortsetter å legge ut om, Lego Batman, Tomb Raider og mer. Nå ser det ut til at vi kan se et annet spill som vises frem kort tid etter utdelingen.

Den offisielle Lost Records: Bloom & Rage Twitter/X-kontoen postet at vi burde "dress the part" og at det vil se oss den 12. desember. Mens The Game Awards teknisk sett finner sted i de små timene av den 12. for europeere, er vi ganske sikre på at kontoen ville ha gjort det klart at den skulle avsløre noe på showet hvis det var tilfelle.

Spekulasjonene blant fansen er i full gang under innlegget, men det er vanskelig å si hva Lost Records: Bloom & Rage erter med. Det mest åpenbare svaret er Tape 3, men vi må bare vente til fredag for å se. Forhåpentligvis er det tid til en lur mellom The Game Awards og denne kunngjøringen.