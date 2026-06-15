LPL- Split.2 2026: Bilibili Gaming trosser oddsen og slår Top Esports

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Den kinesiske LPL var en av de tre regionene i konkurransedyktig League of Legends som avsluttet vårsesongen (eller i dette tilfellet Split 2) forrige helg. Målet med denne fasen av spillet er å avgjøre hvilke lag som skal representere en region i Mid-Season Invitational og i Esports World Cup denne sommeren, og i denne sammenheng var det en liten overraskelse for LPL.

Mens favorittene har gjort jobben sin i mange av disse regionale turneringene, der vinnerlaget fra den øvre delen av tabellen har slått sin motstander i finalen ganske effektivt, var dette slett ikke situasjonen for LPL.

Etter å ha overlevd tre knockout-kamper for å nå helgens turnering (ved å slå EDward Gaming, JD Gaming og Anyone's Legend), fortsatte Bilibili Gaming å trosset oddsen ved å snike seg forbi Team WE i finalen i nedre del av turneringen med 3-2, før de deretter også kjørte over motstanderen i finalen, der de slo Top Esports 3-0.

Totalt betyr dette at Bilibili Gaming overlevde fem knockout-kamper i sluttspillet for å løfte Split 2-trofeet og sikre seg både en MSI-billett og den eneste plassen til EWC fra dette turneringen. For referanse får Top Esports den andre LPL MSI-billetten.