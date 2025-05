Lucy og Cooper Howard på vei til New Vegas i Fallout-teaser

HQ

Etter den kritikerroste mottakelsen av den første sesongen, forbereder Fallout seg på å komme tilbake til Prime Video i desember. En ny teaser lekket fra Amazon Upfront-arrangementet avslører at Lucy, sammen med Ghoul Cooper, legger ut på en reise gjennom Mojave Wasteland mot den beryktede byen New Vegas - et sted som fans av spillene selvfølgelig er veldig kjent med.

Produksjonen av sesong to er nå fullført, bekreftet av den offisielle seriens Twitter-konto 8. mai. Som vi tidligere har rapportert, har Fallout også fått grønt lys for en tredje sesong. Dette vil garantert glede de mer enn 100 millioner globale seerne som fulgte med da Fallout hadde premiere i fjor. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Gleder du deg til mer Fallout?